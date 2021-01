‘Vernieuwende’ pechhulpverlener Route Mobiel geeft het op

In 2004 werd Route Mobiel gelanceerd als alternatieve en vernieuwende pechhulpdienst. Een van de oprichters was Marc Schröder, zoon van Martin Schröder, de oprichter van luchtvaartmaatschappij Martinair. Marc Schröder was ook de oprichter van Tango, het bedrijf met onbemande tankstations.

Route Mobiel wilde vergelijkbare diensten aanbieden als de ANWB Wegenwacht, maar tegen gunstigere tarieven. In eerste instantie ging het bedrijf met eigen voertuigen en monteurs op pad, maar uiteindelijk werd gekozen voor een veel goedkoper netwerk van bestaande autobergings- en garagebedrijven. Ging je auto stuk, dan werd hij vaak naar een garagebedrijf in de buurt gesleept om daar gerepareerd te worden. De ANWB-monteurs daarentegen probeerden het euvel zoveel mogelijk ter plekke op te lossen.

Rechtszaak

Het idee achter Route Mobiel was ook dat het zich alleen op de pechhulp richtte en daardoor minder kosten hoefde door te berekenen dan de veel grotere ANWB. De nieuwkomer ging er met gestrekt been in en schroomde niet om de Wegenwacht af te vallen in haar reclamecampagne. Het rommelde ook later nog vaak tussen de ANWB en Route Mobiel. Zo werd Route Mobiel ervan beticht niet veel meer dan een wegsleepservice te zijn en kwam het zelfs tot een rechtszaak tussen de twee. Dat ging vooral over de wel heel erg op de Wegenwacht lijkende kleurstelling van Route Mobiel.