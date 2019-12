Verouderd elektriciteitsnet in België maakt van het opladen van elektrische auto's een avontuur

Besluit je om na lang wikken en wegen tóch elektrisch te gaan rijden, blijkt vervolgens dat je je nieuwe auto thuis onmogelijk kan opladen. Het overkwam Jan Van Ooteghem. In zijn straat in het Gentse Evergem ligt er, net als in een derde van Vlaanderen, geen neutrale geleider of nul-geleider onder de straatstenen, en dus ook geen 400 volt netspanning. ,,Het leidt ertoe dat ik mijn nieuwe Smart ForTwo hier thuis met geen enkel type laadpaal opgeladen krijg”, verzucht de man. ,,De oplossing: netbeheerder Fluvius de straat laten openbreken en op eigen kosten nieuwe kabels laten leggen - kosten bijna 5.000 euro, en dan mag ik nog van geluk spreken dat het stroomhuisje in onze straat slechts 200 meter verderop staat.”

Aanpassingen

De Belgische professor elektrotechniek Peter Van den Bossche (MOBI, VUB) kent het probleem: ,,Bepaalde wagens detecteren de afwezigheid van die ‘neuter' en weigeren simpelweg te laden. Het probleem komt vooral voor in de historische kernen en aan de rand van steden: Antwerpen, Mechelen, Leuven, Aalst. Brussel is zelfs een ware ramp.’’ Volgens netbeheerder Fluvius is er in 30 procent van Vlaanderen nog geen 400 volt-netwerk. In Brussel gaat het zelfs om 88 procent.

Het probleem van Van Ooteghem is ook een deel van de bijna duizend Renault Zoë-rijders niet onbekend, en ook sommige Audi e-Trons, nota bene een auto die in België wordt geproduceerd, zouden ermee kampen. Bij Tesla is het euvel sinds de Model 3 van de baan. Eerder zorgde het ontbreken van zo’n 'neuter' ook bij eigenaren van een Tesla S en X al voor gevloek. Fluvius wijst erop dat bijna alle autofabrikanten inmiddels de nodige aanpassingen hebben gerealiseerd.

'Groene gedachte'

Smart en Renault benadrukken hun klanten vooraf altijd uitgebreid voor het eventuele probleem te waarschuwen. ,,Dit heeft niet met Smart te maken, maar met het verouderde Belgische netwerk”, klinkt het bij de importeur.