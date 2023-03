Verplicht 60 rijden op 80km-weg? Experts maken gehakt van ‘miljardenplan‘: ‘Dit is ongeloofwaardig’

Van alle dodelijke verkeersongevallen vindt jaarlijks 41 procent op 60- en 80-kilometerwegen plaats, waar provincies als wegbeheerder verantwoordelijk voor zijn, zo stelt VVN, de grootste verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland.

De snelheid speelt vaak een rol bij ongevallen, zo stelt VVN ‘en dat geldt zeker ook voor deze wegen. 60- en 80-kilometerwegen zijn over het algemeen niet optimaal veilig en geloofwaardig ingericht. Met de overheid is gekozen voor de zogenoemde risico-gestuurde aanpak en dan past het niet dat op een weg met bomen op 60 centimeter afstand, 80 km/uur gereden mag worden‘.

VVN zou daarom graag zien dat er ook meer gehandhaafd wordt op snelheid op die wegen. ,,Trajectcontroles, mobiele onbemande controlesystemen en hogere boetes voor excessieve overtreders die kunnen zorgen voor effectievere handhaving, lijken vooral te zijn voorbehouden aan het hoofdwegennet. Terwijl ze mogelijk ook kansen bieden voor 60- en 80-kilometerwegen. Ook boa's zouden kunnen worden ingezet om een grotere subjectieve pakkans te creëren.”

Kritiek op plan

Het plan van VVN klinkt weliswaar als een makkelijke maatregel, maar het omlaag schroeven van de maximum snelheid heeft een enorme impact op het verkeer, zegt een woordvoerder van SWOV. ,,Als je rucksichtslos de snelheid omlaag brengt bestaat het risico dat de limiet niet meer bij de functie van de weg past. Provinciale wegen zijn bedoeld om verkeersstromen af te wikkelen. Een 60-weg heeft weer een andere functie, dat kun je niet ineens overboord gooien.”

Er is volgens SWOV zelfs meer kans op ongelukken in de bebouwde kom. ,,Als bestuurders de snelheid op een provinciale weg ongeloofwaardig vinden, gaan ze op zoek naar andere routes. Daarmee krijg je verkeer op plekken waar je ze niet wil hebben, zoals in dorpen en binnensteden. Dat is met het oog op snorfietsers en fietsers onwenselijk.” SWOV erkent dat veel provinciale wegen gevaarlijk zijn. ,,Maar dit is niet de oplossing. Het zou beter zijn om specifiek naar de inrichting van een weg te kijken. Dat is niet goedkoop of eenvoudig, maar investeren in verkeersveiligheid betaalt zich uiteindelijk wel terug.”

Het op ‘een geloofwaardige manier’ terugschroeven van de maximum snelheid is een operatie die vermoedelijk vele miljarden euro’s kost, zegt Hans Drolenga van ingenieursadviesbureau Sweco. ,,Je bent er niet door alleen maar de bordjes om te draaien. Je moet een heel ander wegprofiel initiëren. Dat is niet morgen geregeld, zeg maar. Wat op korte termijn echt zou helpen is een fysieke rijbaanscheiding.”

Frustratie

Verkeerskundige Gerard Tertoolen zet ook zijn vraagtekens bij het plan. ,,Mensen gaan echt niet langzamer rijden als je het bordje 80 door 60 vervangt. Alleen als je zwaar gaat handhaven”, vertelt hij. De kans op ‘ergernis, frustratie en afleiding bij bestuurders’ wordt bij het verlagen van de snelheid alleen maar groter. ,,Die frustratie leidt bij sommigen weer tot onverantwoorde inhaalmanoeuvres. Het is een beetje of je door de kat of de hond gebeten wordt.”

De standaardregel is dat een provinciale weg de gewenste snelheid moet oproepen en dat je degene die moedwillig te hard rijdt moet kunnen bestraffen, zegt Tertoolen. ,,Doe dat dan ook goed. Niet met een geldboete, maar met rijbewijs kwijt. Als je bordjes gaat vervangen en de weg laat voor wat ie is, win je er vrees ik weinig mee. Of je moet heel Nederland onder de trajectcontroles gooien. Het is een groot dilemma.”

VVN gaat inhoudelijk niet in op de kritiek van Tertoolen. ,,Het gaat ons om het verlagen van het aantal verkeersslachtoffers en dat kun je bereiken door de snelheid uit 80km-wegen te halen. Niet alleen met bordjes, maar zeker ook conform de inrichtingseisen die worden gesteld aan een 80km-weg en compleet met handhaving met een gerede subjectieve pakkans.”

Zeker 95 procent van alle verkeersongevallen ontstaan als gevolg van menselijk falen, weet VVN. ,,Automobilisten rijden vaak harder dan de limiet, bijvoorbeeld omdat ze haast hebben, omdat ze het leuk vinden, omdat ze meerijden met de stroom, of zonder dat ze het in de gaten hebben.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Soms onmogelijk

In een aantal provincies staat het verlagen van de maximumsnelheid op provinciale wegen al langer op de agenda. In sommige gevallen, zoals in het Brabantse Chaam, blijkt dat onmogelijk. ,,Provinciale wegen zijn bedoeld voor de snelle afwikkeling van het regionale verkeer, en daarom zijn ze ook als zodanig ingericht. Daar hoort een snelheidsregime van 80 kilometer per uur bij”, zo zei gedeputeerde Hagar Roijackers (GroenLinks) in januari tijdens een rondvraag in de Provinciale Staten.

Dat houdt in dat een lagere snelheid alleen kan worden ingewilligd als de weg een andere functie krijgt. Het wegennet is nu immers zo ingericht dat het verkeer goed kan worden afgewikkeld via de verschillende provinciale wegen. Als daar een route uit verdwijnt, heeft dat ook invloed op andere wegen.

Radarwagens

Sinds vorig jaar rijden er zo'n vijftig tot honderd onopvallende radarwagens op autosnelwegen en provinciale wegen. De wagens kunnen de snelheid van het verkeer in beide rijrichtingen controleren en bekeuren zonder een automobilist staande te houden. Bij het constateren van een overtreding wordt een foto van het kenteken van de auto genomen.

Volgens de politie vallen er nog altijd te veel doden door snelheidsduivels. Volgens een schatting van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) wordt een derde van alle dodelijke verkeersongevallen mede veroorzaakt door te snel rijden.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: