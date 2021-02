Verplichte coronatest truckers zorgt voor chaos bij Europese grenzen

Technische Dienst Nooit meer geklooi met accu’s; fiets op standaard zetten en laden maar

14 februari Eigenaren van een elektrische fiets kennen de worsteling met een lege accu. Accu eruit, waar is het stekkertje, of haast, en in de schuur erachter komen dat de accu nog in de lader zit. Met TILER is al dat gedoe verleden tijd. Deze keer in de rubriek Technische Dienst: Fiets parkeren is accu opladen.