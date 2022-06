Verrassend: deze dure SUV was vorig jaar de bestverkochte auto ter wereld

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook Honda doet goede zaken. De CR-V staat op 3, de HR-V en zijn derivaten op 6 en de Accord en Civic op respectievelijk 10 en 11. Fords F-150, traditioneel de grote winnaar in thuisland VS, eindigt nog op een zevende plaats. Daarmee is het echter wel de eerste auto van de lijst die een stevige daling laat zien.

Kia Niro niet in de top 110

De Tesla Model 3 werd vorig jaar daarentegen maar liefst 40 procent vaker verkocht dan in 2020. Ook de Model Y, die in 2020 in de VS werd gelanceerd, deed het goed en eindigde met 392.000 verkochte exemplaren wereldwijd op de 19e plaats. Een andere EV die het goed doet, is de Chinese Wuling Mini EV. Deze Chinese verkooptopper eindigt met plaats 20 net onder de Model Y. Opvallend: de Kia Niro, die het in Nederland en Europa bijzonder goed doet, haalt de wereldwijde top 110 niet.