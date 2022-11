Verrassend: dit is nu de bestverkochte auto van Europa

In september werden er 1.038.481 nieuwe auto’s verkocht in Europa. Dat betekent een stijging van 15 procent ten opzichte van vorig jaar. De Peugeot 208 is van de eerste plaats verstoten.

Op de eerste plaats staat nu de Tesla Model Y, die vorige maand maar liefst 29.367 maal werd verkocht. Geen enkele auto komt hierbij in de buurt. Dat is verrassend, want hoewel elektrische auto's het prima doen in landen als Noorwegen en Nederland, blijft het aandeel elektrisch in vooral Oost-Europese landen flink achter. Het aandeel elektrische auto’s nam desondanks toe, met een aandeel van 15,6 procent, zo blijkt uit gegevens van dataleverancier Jato, op basis van de registratiecijfers van 27 Europese markten.

Plug-inhybrides vallen ver terug in de verkopen

Geen enkele andere auto komt in de buurt bij de Model Y, die nu in Duitsland wordt geproduceerd en een enorme boost krijgt door de recent geïntroduceerde achterwielaangedreven variant, waardoor de auto zo'n 16.000 euro minder duur is. Tesla heeft sowieso de wind mee in Europa, want het aantal registraties van elektrische auto’s in Europa liep in de maand september op tot 160.000 stuks. Plug-inhybrides doen het duidelijk een stuk minder. Slechts 7 procent van de geregistreerde auto’s had een stekker en een verbrandingsmotor.

Gebrek aan microchips wordt minder groot

Op plek twee van de meest verkochte auto's van Europa staat de Peugeot 208, die al enkele malen dit jaar de eerste plek bezette. Skoda doet het uitstekend met de Octavia en ook de Volkswagen T-Roc klimt hard op de ranglijst. De verkoop van beide modellen uit de VW-stal werd afgelopen jaar beperkt door een beperkte beschikbaarheid van microchips, maar die schaarste is nu aan het afnemen. Ook opvallend is de grote interesse in de nieuwe Nissan Qashqai.

Top 10 Europese autoverkopen september 1. Tesla Model Y 29.367

2. Peugeot 208 19.601

3. Dacia Sandero 17.733

4. Skoda Octavia 17.226

5. Toyota Yaris 16.275

6. Volkswagen T-Roc 16.048

7. Volkswagen Golf 16.042

8. Renault Clio 15.981

9. Nissan Qashqai 15.852

10. Fiat 500 15.669

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.