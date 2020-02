Verzamelaar vindt ‘extreem zeldzaam’ speelgoedautootje: ‘Dit is de heilige graal’

Het speelgoed is zo bijzonder omdat de compleet witte Hot Wheels-auto eigenlijk helemaal nooit bij klanten terecht had mogen komen, meldt Joel Magee, een kenner die te zien was in programma’s als Pawn Stars, in een persbericht. Hij ontdekte het autootje in een collectie, schrijft Motor1 op basis van zijn bericht. Het wagentje was bedoeld als prototype voor ontwerpers die de nieuwe auto’s moesten controleren op onvolkomenheden, aldus de Magee.



Als er een nieuw type uitkwam, werden deze prototypes wit gespoten, zodat eventuele fouten goed te zien waren. Daarna werden deze proefmodellen volgens Magee normaal gesproken vernietigd. In enkele gevallen werd zo'n model echter verkeerd verpakt en kwam het alsnog in de winkel.



Dat is kennelijk in 1968 ook gebeurd met deze Camaro. Het is volgens Magee een van de slechts zestien originele modellen die Mattel in 1968 heeft gemaakt, wat de exclusiviteit van de auto vergroot. Hij noemt het wagentje de ‘heilige graal onder de verzamelstukken’. Deze Camaro wordt sowieso al beschouwd als een van de drie meestgezochte Redline Hot Wheels-modellen, de exemplaren die geproduceerd zijn tussen 1968 en 1977. De authenticiteit werd bevestigd door een officiële Hot Wheels-expert.