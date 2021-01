Vier generaties maken al bijna 70 jaar de blits met hun Blitz en doen hem nooit meer weg: ‘Er zijn te veel verhalen’

Fors meer boetes uitgedeeld voor negeren rood kruis

27 januari Het aantal boetes dat is uitgeschreven voor het negeren van een rood kruis, is vorig jaar explosief gestegen. In 2020 werden ruim 4920 boetes uitgeschreven voor de overtreding, terwijl dat er het jaar daarvoor 3159 waren. Dat meldt Rijkswaterstaat.