Vijf topmanagers stappen op bij Tesla

'Verkoop benzine- en dieselau­to's moet over tien jaar stoppen'

20 september Als Europa de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs wil nakomen, mag er over tien jaar geen enkele diesel-, benzine- of hybride-auto meer worden verkocht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum DLR, in opdracht van milieuorganisatie Greenpeace.