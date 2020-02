Vlaamse automobilistenclub verzet zich tegen ‘discriminatie’ van oude diesels: ‘142.000 auto’s ten onrechte uit stad gebannen’

België telt 747.488 dieselauto's van de categorie Euro 4 (uiterste bouwjaar: 2010). Sinds 1 januari mogen zij de lage-emissiezones (LEZ) van Gent en Antwerpen niet meer in, tenzij de eigenaars een dagpas of toeslag betalen. Maar veel chauffeurs bleken amper op de hoogte van die strengere normen. In Antwerpen werden maar liefst zeven keer meer bekeuringen uitgeschreven. Alleen al in januari werden 12.000 overtredingen geconstateerd, tot grote frustratie van automobilistenclub VAB. ,,Een auto al dan niet tot de LEZ toelaten op basis van zijn Euro-norm is discriminerend‘’, stelt woordvoerder Maarten Matienko. ,,Wij deden de test: van 152 voertuigen hebben we met de modernste technologie het aantal werkelijk uitgestoten deeltjes fijnstof geteld. Daaruit bleek dat 19 procent van de Euro 4-dieselwagens over een prima werkend roetfilter beschikt en dus niet méér fijnstof en roet uitstoot dan de Euro 5-norm (bouwjaar tussen 2010 en 2015, red.) voorschrijft."

Volledig scherm Peugeot 5008 1.6 HDI Premium. © rv

Diesels dumpen

Een auto met Euro 4 is dus niet slechter dan één met Euro 5, klinkt het. Want dieselwagens vervuilen op twee punten, legt Matienko uit: stikstofdioxide (NO2) en fijnstof, in combinatie met roet. ,,Voor NO2 is sinds dieselgate duidelijk dat Euro 5-dieselwagens niet beter scoren dan die met Euro 4. Wat fijnstof betreft, is enkel een correct werkend roetfilter van belang. Doet dit zijn werk, dan is er ook hier geen verschil."

Als het cijferwerk van de VAB klopt, worden zo'n 142.000 Belgische wagens eigenlijk ten onrechte uit de Antwerpse en Gentse LEZ verbannen. ,,Er is geen enkele reden om ze de toegang tot een LEZ te blijven ontzeggen‘’, aldus Matienko. ,,Eigenaars worden nodeloos gedwongen om een andere auto aan te schaffen, en dus gediscrimineerd ten opzichte van de bezitters van Euro 5-dieselwagens.‘’

Volledig scherm Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic. © RV

Korte trajecten

Bovendien rijden er wagens ten onrechte wél rond in de LEZ, stelt de VAB. ,,Eén op de acht Euro 5-wagens zou eigenlijk niet in de LEZ mogen rijden, omdat hun roetfilter onvoldoende of helemaal niet werkt.‘’ Bij de recentere Euro 6-diesels (verkocht sinds 2015) was dat nog bij één op de twintig het geval. ,,De levensduur van een roetfilter is beperkt tot 140.000, maximaal 250.000 kilometer. Maar veel korte trajecten van minder dan 20 kilometer leiden tot extra slijtage. Dit verklaart waarom ook sommige recente dieselwagens te veel uitstoten.‘’ Op basis van de meetresultaten rijden er volgens VAB zo'n 165.000 dieselvoertuigen rond waarvan het roetfilter defect of verwijderd is. Zo'n roetfilter vervangen kost immers al gauw 4.000 euro of meer.

VAB is ervan overtuigd dat een betere test op roetfilters meer effect zal hebben op de algemene luchtkwaliteit - niet alleen voor de inwoners van een LEZ, maar voor iedereen. ,,We vragen de Vlaamse overheid de LEZ-regelgeving aan te passen, zodat dieselwagens niet meer geweerd worden op basis van de Euro-norm, maar op basis van de werkelijk vastgestelde uitstoot van fijnstof, gemeten door de autokeuring. Dat zou niet alleen de luchtkwaliteit écht verbeteren, maar ook een pak sociale onrechtvaardigheid uit de wereld helpen."

Volledig scherm Een Volkswagen Caddy 1.9 TDI © RV

Ook deze auto's zijn eigenlijk ‘schoon genoeg’, meent de VAB

Peugeot 5008 1.6 HDI Premium

Peugeot 308 SW 1.6 H-SDi

Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D

Fiat Bravo 1.6

Mazda 3 1.6 CDVi