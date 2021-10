Vlaanderen krijgt er 161 trajectcontroles bij: hier riskeer je binnenkort een boete

update | video Bijna 25.000 hardrij­ders op de bon door trajectcon­tro­le op Pleijroute in Arnhem

2 juni ARNHEM/ HUISSEN - De eerste vier maanden van 2021 zijn op de Pleijroute in Arnhem bijna 25.000 hardrijders bekeurd. Daarmee staat de N325 bovenaan in het lijstje met boetes op provinciale wegen. In de landelijke top tien van trajectcontroles staat de drukke verbinding op de zevende stek.