Vliegende auto voltooit succesvolle testvlucht tussen twee luchthavens

De vlucht duurde zo’n 35 minuten en was volgens de bedenker, professor Stefan Klein, zeer aangenaam. Na de testvlucht reed Klein voor het oog van de verzamelde pers de stad in.

In de vliegende auto, die uitgerust is met een BMW-motor en op fossiele brandstof loopt, is plaats voor twee personen. Volgens Klein kan de wagen zo’n 1000 kilometer afleggen op een hoogte van 2.500 meter. In de lucht haalt de vliegende auto een snelheid van 170 kilometer per uur.