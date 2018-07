Vliegende motorfiets toont nieuwe optie voor stadsvervoer

Elke fan van 'Star Wars' droomt ervan: een hoverbike om net als in 'Return of the Jedi' mee door de bossen te zoeven. Met de zwevende motorfiets van het Russische merk Hoverbike is het nu realiteit.

Het oogt nog wat gevaarlijk met al die zwiepende rotors, maar je moet ergens beginnen. Immers: net als met de automobiel destijds, is de kans groot dat waaghalzen de nieuwste vervoermiddelen groot gaan maken. Want velen zijn vergeten dat ook de auto zijn leven begon als avonturenmachine voor vermogende macho's en in eerste instantie niet als vervoermiddel voor de massa.

De gemiddelde huisvrouw zal zichzelf wellicht ook niet direct zien rondvliegen op deze 'Scorpion-3' van de firma Hoverbike, maar een beetje jongeman krijgt twinkelingen in zijn ogen bij het zien van deze vliegende motorfiets. De hoverbike is gemodelleerd op een crossmotor en volgens de makers is het ook de bedoeling dat 'ie op termijn zo makkelijk te besturen wordt als een gemiddelde cross- of straatmotor.

© Hoverbike

Het Russische bedrijf meldt op haar website dat de Scorpion-3 bedoeld is voor zowel amateurs als professionele bestuurders, maar dat lijkt iets te optimistisch. Misschien dat het had geholpen als die grote propellers afgedekt waren. Er is ook een versie die vracht zou moeten kunnen vervoeren en dat lijkt al iets realistischer.