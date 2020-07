Voilà: deze Renault is de goedkoopste e-auto van Nederland

Die prijs maakt de nieuwe elektrische stadsauto net iets goedkoper dan zijn voornaamste concurrenten. De batterijversies van de Seat Mii, Skoda Citigo en Volkswagen Up – die volgens de websites van hun importeurs overigens tijdelijk zijn uitverkocht – kosten immers minimaal 22.000 euro. Bij de elektrische Smart Forfour, waarmee de nieuwe Twingo Electric zijn techniek deelt, beginnen de prijzen bij een krappe 24.000 euro. Het accupakket van de Twingo zit in de prijs inbegrepen, in tegenstelling tot bij de ruimere Zoe, waarbij je het accupakket er ook los bij kunt huren.

Volledig scherm De nieuwe Renault Twingo Electric © Renault

Net als de Smart Forfour heeft de nieuwe Renault een elektromotor tussen de achterwielen met een maximum vermogen van 82 pk (60 kW). De capaciteit van het accupakket bedraagt 22 kilowattuur, waarmee de Twingo een realistisch bereik van 190 kilometer moet hebben. Wie vooral rustig in de stad rijdt, kan zo’n 270 kilometer halen zonder te laden.

Vanwege een slimme lader in de auto kan de Twingo (net als de grotere Zoe) relatief snel laden bij openbare laadpunten. Aan een laadpaal met 22 kilowatt duurt het volgens Renault een uur om de lege batterijen weer voor 80 procent op te laden. Een functie om te snelladen biedt de Twingo niet, in tegenstelling tot de nieuwste Zoe, waarmee duidelijk is dat Renault zich met de Twingo vooral richt op stadsmensen. De interieurruimte en het volume in de achterbak is trouwens gelijk aan die van de Twingo’s met een benzinemotor.

Volledig scherm Snelladen behoort niet tot de mogelijkheden © Renault

Vier versies

Renault levert de Twingo Electric in vier verschillende versies, waarbij het duurste uitrustingsniveau begint bij 24.790 euro. Die ‘Série Limitée Vibes’-versie krijgt een volgens Renault ‘uniek uiterlijk’ met blauwe accenten, een extra luxe aangekleed interieur, een achteruitrijcamera en een ingebouwd multimediasysteem met een 7-inch aanraakscherm.

Kopers van deze versie mogen van Renault ook zonder meerprijs gebruik maken van een speciale app die helpt bij elektrisch rijden. Zo weet die app onder meer waar beschikbare laadpunten zijn, terwijl je hem ook kunt gebruiken om de Twingo op afstand alvast voor te verwarmen terwijl de auto aan de laadpaal staat. Ook kan de app uitrekenen welke laadstops je moet maken om je navigatiedoel te bereiken.

Bij de goedkopere varianten van de elektrische Twingo, de Collection en Intens, is dit systeem tegen een meerprijs van 495 euro leverbaar. Verder belooft Renault dat kopers van de auto, net als bij de versies met een verbrandingsmotor, de Twingo op hun eigen smaak kunnen afstemmen met allerlei optiepakketten en stickers. De Twingo Electric is vanaf augustus te bestellen en komt in het najaar naar Nederland.

Volledig scherm Laden aan een normaal stopcontact is ook mogelijk © Renault

Volledig scherm Het interieur is vrijwel gelijk (en even ruim) als bij de benzineversies © Renault

Volledig scherm Renault levert diverse uitrustingsniveaus en optiepakketten voor de Twingo Electric © Renault