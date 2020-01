‘Volks-Porsche’ geveild voor één miljoen dollar

Bijna net zo zeldzaam als de 914/8 en veel spectaculairder was de 914/6 GT, die specifiek door Porsche’s racedivisie voor de racerij werd gebouwd. Er zijn meer GT’s, maar die begonnen hun leven als productie 914/6-modellen en werden later door hun eigenaren opgewaardeerd naar GT-specificaties. Dit model is het echte werk - een door de fabriek gebouwde 914-racewagen. Met de standaard 914/6 heeft dit model niets te maken. De 2.0-liter boxermotor is een echt raceblok, de auto is voorzien van lichtere buitenpanelen van glasvezel en vergrote spatschermen om plaats te bieden aan de bredere Fuchs-wielen. De GT maakte zijn racedebuut tijdens de 24 uurs race van Le Mans in 1970, waarbij hij als eerste in zijn klasse en als zesde algemeen eindigde, slechts vijf plaatsen achter de 917K, die Porsche destijds zijn eerste algemene overwinning op Le Mans opleverde.

Het exemplaar dat in Arizona werd geveild, reed onder meer tijdens de 24 uur van Daytona met achter het stuur Porsche-verzamelaar en racer Jacques Duval. Daar won het zijn klasse en eindigde als zevende in het algemeen klassement. Daarna haalde de auto nog een aantal overwinningen tijdens de Six Hours of St. Croix en nog een klasse-overwinning in de Carnival at the Three Rivers-sprintrace.



Sinds zijn pensionering was chassis 1017 te zien in de Verenigde Staten op Rennsport Reunion III en tijdens het Amelia Island Concours d’Elegance in 2015. De 914/6 GT uit 1970 slaagde er niet in om de geschatte prijs van 1 tot 1,3 miljoen dollar te halen, maar het is nu wel de meest waardevolle 914 ooit. Dat komt doordat dit een van de slechts zestien fabrieks-914/6 GT’s is die ooit zijn gebouwd.