Volkswagen haalt ruim 38.000 auto's terug vanwege risico met rempedaal

Volkswagen is een terugroepactie gestart voor 38.100 auto's die dit jaar zijn geproduceerd. Het gevaar is dat de voetplaat van het rempedaal onder bepaalde omstandigheden kan vervormen of los raken. In Nederland moeten ongeveer 850 auto’s terug naar de garage, bevestigt importeur Pon's Automobielhandel in Leusden.