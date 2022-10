Volkswagen luistert naar teleurgestelde klanten

Het was een van de grootste kritiekpunten op de moderne Volkswagen-interieurs: de afwezigheid van druk- en draaiknoppen, waardoor je voor ieder wissewasje diep in het bedieningsmenu moest duiken.

Autofabrikanten proberen steeds vaker kosten te besparen door fysieke knoppen in het interieur in de ban te doen. Steeds meer functies worden ondergebracht in het infotainmentsysteem en de ene na de andere druktoets wordt vervangen door een volledig vlak, aanraakgevoelig exemplaar.

Hoewel zo’n opgeruimd interieur hip en modern lijkt, laat het wat gebruiksgemak betreft wel te wensen over. Er wordt nu gebruikgemaakt van knopjes waar je overheen moet vegen, die vaak per ongeluk worden aangeraakt. Volgens VW-topman Thomas Schäfer is het Duitse merk hiermee te ver gegaan en dus brengen ze onder meer de fysieke druktoetsen op het stuurwiel terug, waarschijnlijk als eerste op de Golf.

Als eerste in de nieuwe VW Golf

Schäfer schrijft op zijn LinkedIn-pagina dat het merk de ergonomie van zijn auto’s wil verbeteren en geeft daarbij als voorbeeld dat Volkswagen stuurwielen met fysieke druktoetsen terugbrengt. Op verzoek van de klant, zo schrijft hij. Of het terugbrengen van fysieke toetsen naar de stuurwielen van Volkswagen-modellen ook betekent dat het merk andere aanraakgevoelige knoppen de deur wijst, valt nog te bezien.

Het is niet onmogelijk dat VW de aanraakgevoelige sliders van de klimaatregeling op termijn ook aanpast of zelfs vervangt. De Volkswagen Golf staat op het punt gefacelift te worden. Op eerdere spionagefoto’s was het interieur van die vernieuwde Golf al te zien. Een al eerder gesnapt testexemplaar van de vernieuwde Golf had niet alleen een groter infotainmentscherm, maar ook een stuurwiel met fysieke druktoetsen. Waarschijnlijk is de Golf dan ook de eerste Volkswagen die weer deze toetsen op het stuur krijgt.

Eerder bleek uit Zweeds onderzoek al dat ouderwetse toetsen in het interieur veel veiliger zijn.

