Volkswagen stopt levering nieuwe Golf wegens softwareprobleem

De nieuwe, achtste generatie van de VW Golf staat sinds kort in de Nederlandse showrooms en werd onlangs ook al door onze autoredactie getest. Maar tot nader order is de levering aan klanten nu gestopt. De grootste autofabrikant ter wereld ziet zich hiertoe genoodzaakt vanwege een probleem in de software.

Het zou gaan om problemen met eCall, het systeem dat automatisch hulpdiensten alarmeert bij een ongeval. Door een softwareprobleem zou eCall niet goed werken, waardoor de automobilist er niet op kan vertrouwen dat politie en ambulance te hulp schieten bij een ongeval. Er zouden inmiddels 30.000 auto's van de nieuwe generatie op de weg zijn en die moeten allemaal terug naar de garage. Intussen gaat de productie van de Golf wel door, maar alle geproduceerde auto's blijven bij de fabriek of op opslagterreinen staan totdat er meer duidelijk is over het probleem.

VW heeft de maatregel officieel bevestigd. Er zou bij enkele auto's ‘een onbetrouwbare data-overdracht in het besturingssysteem van de centrale computer’ zijn geconstateerd. De ingreep van de fabrikant lijkt niet vrijwillig. Volgens Duitse media stond de Duitse autoriteit voor het wegverkeer, Kraftfahrtbundesamt (KBA), op het punt een terugroepactie en een verplichte software-update af te dwingen.

Valse start

De voorzitter van de ondernemingsraad van VW, Bernd Osterloh, sprak enkele dagen geleden nog zijn ergernis uit over het grote aantal technische fouten in de nieuwe Golf. Volgens hem gaat het vooral om problemen in de software en elektronica. De nieuwe Golf maakte hierdoor een valse start: eind vorig jaar zouden al 100.00 auto's geproduceerd worden maar dat werden er slechts 8400. Osterloh: ,,Wie zo met de Golf speelt, speelt ook met de werkgelegenheid bij Volkswagen.‘’

De Golf is een van de meest verkochte Volkswagens aller tijden. Hij moest in de jaren 70 van de vorige eeuw de Kever opvolgen. Inmiddels heeft VW een nieuw succesnummer in de startblokken staan: de volledig elektrische ID.3. Maar die auto is al in de ontwikkelingsfase door problemen met de software geteisterd. Die problemen bleken zo ingewikkeld dat specialisten van concurrenten BMW en Daimler erbij moesten komen. De ID.3 zou komende zomer in de Nederlandse showrooms moeten staan, maar de vraag is of die doelstelling wel wordt gehaald.

Volledig scherm Volkswagen Golf © Bart Hoogveld

