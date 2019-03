Volvo: einde van diesel binnen vijf jaar

Aanvankelijk had Volvo aangegeven dat het rond 2030 wilde stoppen met diesels, maar het ziet er nu naar uit dat dit tijdstip ver naar voren is gehaald. Volgens Kerssemakers is er een nieuwe generatie dieselmotoren onderweg, die in juni van dit jaar wordt geïntroduceerd. Daarna is het klaar met de diesels, zo zei hij tegen het Britse Autocar.