Volvo troeft Tesla af en komt als eerste met volledig elektrische truck

Tesla experimenteert momenteel met vrachtauto’s voor het goederenvervoer over lange afstand, waar overigens ook Volvo aan werkt. Andere fabrikanten, onder meer in China, hebben ook al de eerste stappen gezet op het gebied van volledig elektrische trucks.

Elektrische vrachtauto’s betekenen nog meer dan elektrische personenauto’s winst voor het milieu. Juist het vrachtvervoer is immers een van de grootste veroorzakers van luchtvervuiling en geluidsoverlast in woongebieden. Volgens Volvo maken de stille trucks het mogelijk meer werk 's nachts uit te voeren, zodat de verkeersdrukte in de stad beter wordt gespreid.

Prijs

Over de prijs wil Volvo nog niets zeggen, maar voorlopig zullen elektrische trucks duurder zijn dan vrachtauto’s die op diesel rijden. Dat komt onder meer door het grote en kostbare batterijenpakket dat ervoor nodig is. De verwachting is echter dat de prijzen voor autobatterijen de komende jaren zullen dalen, omdat ze op steeds grotere schaal geproduceerd zullen worden en omdat er nieuwe technologie op komst is. Bovendien wordt de hogere prijs van de elektrische truck voor een belangrijk deel gecompenseerd doordat stroom goedkoper is dan diesel. En elektrische aandrijving heeft minder onderhoud nodig dan de techniek van een verbrandingsmotor.