Voor 500 pond mede-eigenaar van een Ferrari of McLaren

De Supercar Investment Club uit Engeland biedt aandelen in supercars voor slechts 500 pond. Volgens het bedrijf is dit het 'eerste en enige' beleggingsaanbod in zijn soort, maar beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat dit beleggen gepaard gaat met een hoog risico. Bovendien mag je niet met de auto’s rijden. Het gaat hier namelijk om een investeringsmogelijkheid voor ervaren investeerders in plaats van een kans om een middagje lekker te gaan scheuren.

Ferrari F50

De Supercar Investment Club biedt dus de mogelijkheid om een ​​belang in een supercar te kopen in de hoop winst te maken wanneer het voertuig wordt verkocht. Het bedrijf beweert dat een Ferrari F50 bijvoorbeeld met een rendement van 397 procent in de afgelopen vijf jaar een prima belegging was. In tegenstelling tot de meeste voertuigtypen hebben supercars vaak een zeer beperkte productie, dus het aanbod is laag, terwijl de vraag in de loop van de tijd vaak blijft stijgen.