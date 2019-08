Voor wie niet kiezen kan: stacaravan, recreatiewoning én toercaravan in één

Volgens de fabrikant combineert de Astella met zijn grote, openslaande deuren de luxe en ruimte van een recreatiewoning, zonder de verplichting om jarenlang op dezelfde plek te hoeven blijven. Met een sterke trekauto is de grote caravan namelijk gewoon over de weg te vervoeren. Op een vrachtwagen - zoals dat bij stacaravans gebruikelijk is - kan ook. In dat geval hoeft er geen ‘exceptioneel of bijzonder transport’ aangevraagd te worden, want deze Adria blijft binnen de maten van een gewone caravan. Dit scheelt ook in de kosten van het transport.

De prijzen beginnen bij € 58.995 voor de Astella 704 HP. Dit instapmodel is al 8,99 meter lang en weegt minimaal 2500 kg. In november arriveert de nieuwkomer in de Nederlandse showrooms bij vier speciaal voor dit model aangewezen dealers die onder meer over de nodige ruimte in hun showroom beschikken. Van 7 t/m 15 september is de Astella ook al te zien op het (gratis) evenement Dordt Open in het Postillion Hotel (Rijksstraatweg 30) in Dordrecht.