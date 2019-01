‘Vooral kleine auto's duurder door strengere CO2-normen’

Video In deze parkeerga­ra­ge worden de auto's diagonaal geparkeerd

9:32 In China is de eerste parkeergarage geopend waarin auto's diagonaal worden geparkeerd, met als resultaat 60 procent ruimtebesparing. De automobilist moet zijn auto zelf op een helling rijden, daarna neemt de technologie het over. De auto wordt simpelweg opgetild en geparkeerd. Bij het ophalen wordt de auto - nadat je je hebt geïdentificeerd - automatisch bij je teruggebracht.