Voorkeur voor ‘ouwe bak’: steeds meer klassieke auto's in Nederland

Dat meldt brancheorganisatie BOVAG voorafgaand aan autobeurs Interclassics. Begin dit jaar telde Nederland 204.642 personenauto's van minstens dertig jaar oud. Dat is een stijging van 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder en ruim een half procentpunt meer dan de stijging van het totale aantal auto's.



Volgens de BOVAG kiezen steeds meer mensen voor behoud, restauratie of aanschaf van een oldtimer, mede omdat ze dat als een investering zien. De waarde van zo'n auto steeg de afgelopen jaren fors, aldus de organisatie.



De groei in het aantal klassieke voertuigen was het grootst bij de merken Peugeot en BMW. Ook reden er in 2019 meer klassieke Porsches, Renaults en Chevrolets op de weg dan een jaar daarvoor. Oude Volkswagens en Mercedessen bleven de meest populaire klassiekers.