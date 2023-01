Voorkom deze veelgemaakte fouten na een aanrijding

Een aanrijding in je auto is een vervelende ervaring, wie de schuldige ook is. Hoe voorkom je veelgemaakte fouten? Met deze tips weet je precies waar je op moet letten. Zo kun je bijvoorbeeld ook een digitaal schadeformulier invullen.

Na een ongeluk moet je waarschijnlijk even bijkomen van de schrik. Toch is het belangrijk om gelijk wat duidelijke foto’s te maken. Die kunnen laten zien hoe het ongeluk is gebeurd en wat precies de schade is. Menno Dijcks van Independer: ,,Foto’s of camerabeelden zijn niet altijd verplicht, maar wel heel handig als er discussies ontstaan. Je hebt dan bewijs in handen. Je kunt ook getuigen vragen om een verklaring. Al dit bewijs kan de doorslag geven als de betrokkenen het oneens zijn over wie schuldig is.”

Vul het hele schadeformulier in, ook de achterkant

Een grote fout na een aanrijding is wegrijden met alleen het telefoonnummer van de andere partij. Het is echt belangrijk voor een goede afhandeling van de schade om een Europees Schadeformulier in te vullen. Doe dit zo snel mogelijk, maar wel op een veilige plek. Wie zat te dromen achter het stuur? Of wie maakte een te krappe bocht? Met het formulier leg je vast wat er precies is gebeurd.

Zeventien situaties als oorzaak

Op het Europees schadeformulier staan zeventien situaties als oorzaak van een aanrijding. Beide bestuurders vullen een kolom in. ,,Het gebeurt regelmatig dat de achterkant van het formulier wordt vergeten, terwijl ook die heel belangrijk is. Daar staan meer vragen over de oorzaak van het ongeval, persoonlijke omstandigheden van de bestuurder en eventuele slachtoffers. De achterkant invullen hoeft niet ter plekke. Dat mag je ook rustig thuis doen”, aldus Dijcks.

Vergeet de handtekeningen niet

Zijn alle velden op het schadeformulier ingevuld? Dan is het tijd voor de laatste belangrijke stap: de handtekeningen. Die maken het formulier tot een officiële verklaring. Na het zetten van de handtekeningen mag er niks meer worden aangepast. Ook niet als je later nog bedenkt dat de aanrijding toch wat anders is gelopen.

Het is vervelend als je in goed overleg een formulier invult, en later blijkt dat de tegenpartij de verklaring ineens wijzigt. Ontstaat er een meningsverschil? Dan kan bewijs de doorslag geven, zoals foto’s of getuigenverklaringen. Voor advies bij onenigheid kun je het beste terecht bij een rechtsbijstandsverzekering.

Kies de juiste garage

Is de autoschade door jouw schuld ontstaan? Dan wordt schade aan je eigen auto alleen met een allrisk verzekering gedekt. Als de andere partij schuldig is, kun je de schade claimen op de WA-verzekering van de tegenpartij. Waarschijnlijk wil je de schade het liefst zo snel mogelijk laten herstellen. ,,Toch is het slim om niet naar de eerste of beste garage te gaan", aldus Dijcks. ,,Verzekeraars werken namelijk vaak samen met bepaalde bedrijven. Door je auto daar te laten repareren, betaal je bijvoorbeeld minder eigen risico. Het is dus verstandig om dat eerst te checken voordat je naar een garage rijdt.”

Digitaal schadeformulier

Sinds een aantal jaar bestaat de app MobielSchadeMelden als vervanger voor het Europees Schadeformulier. Die app zou het makkelijker moeten maken om na een aanrijding informatie en foto’s door te geven aan de verzekeraar. Je hoeft dan geen papieren formulier meer in te vullen. Via de kentekens wordt alle informatie over de betrokken voertuigen automatisch ingevuld. Door GPS wordt de locatie van het ongeluk bepaald. De handtekeningen worden vervangen door SMS-codes die je met de andere partij moet uitwisselen.

Iedereen kent het papieren formulier, maar de app past beter in de digitale processen. ,,We zitten nog in een overgangsperiode, maar de verwachting is dat de app uiteindelijk helemaal ingeburgerd is”, aldus Dijcks. ,,Hoe je de schade ook meldt, breng je verzekeraar in elk geval zo snel mogelijk na een aanrijding op de hoogte. Degene die een schadevergoeding krijgt, hoeft op die manier niet te lang te wachten.”

