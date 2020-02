Voorlopig geen maximumsnelheid op Duitse Autobahn

Rijden we straks op mierenzuur of waterstof?

Niets is zo onzeker als de toekomst. Nieuwe technologieën volgen elkaar rap op en veranderingen omtrent het klimaat vragen om constante aanpassingen aan de hitte en de heftige regenbuien. Intussen hebben we geen idee of we straks op waterstof of mierenzuur rijden. Maar hoe organiseren we ondanks deze onzekerheid een stad die werkt en klaar is voor de toekomst? Daar heeft Ward Rauws (Rijksuniversiteit Groningen) zo zijn ideeën over!