Voormalig Audi-topman na vier maanden uit de cel

Wie de nieuwe topman van Audi wordt, is nog steeds onduidelijk. Stadler is inmiddels volledig buiten beeld en sinds enkele maanden is de Nederlander Bram Schot aan de macht. Hij was al lid van de raad van bestuur. Schot heeft in een interview gezegd dat hij graag CEO wil blijven, maar volgens Duitse media is de vroegere BMW-inkoopdirecteur Markus Duesmann favoriet. Die stapte enkele maanden geleden over van BMW naar de VW Groep.