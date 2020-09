Vrachtauto verliest vier wielen op snelweg bij Doetinchem

Bij de oprit naar de snelweg raakte de chauffeur, die met een nieuwe containeraanhanger op pad was, al twee wielen kwijt. Op de snelweg verloor hij nog eens twee wielen van de aanhanger. De oorzaak is onbekend.

Bergers hebben het voertuig van de weg gehaald. Zowel de aanhanger als het voertuig is inmiddels afgesleept. Vanwege het ongeluk was de afslag in de richting van de Europaweg enige tijd afgesloten.