Vrachtwagenchauffeur rijdt voor de ogen van politie achteruit over A15 na missen afslag

VRAAG & ANTWOORD ‘Blokkeer gebruik van mobieltje in de auto zodra je rijdt’

‘Veel automobilisten bellen, appen en sms’en met hun smartphone onderweg, met als gevolg veel verkeersslachtoffers’, aldus lezer Jac van Roij in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Kan dat niet gestopt worden door geen enkel signaal in of uit de auto te laten komen zodra je de motor start? Een parkeerplaats opzoeken zal dan het enige alternatief zijn, ook voor de medepassagiers.’

24 oktober