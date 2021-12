Vrachtwagenchauffeurs: ‘Stop met brakechecken!’

Dag van de trucker Trucker Raymond (35): Een middelvin­ger beantwoord ik door vriende­lijk te zwaaien

Vrachtwagenchauffeurs krijgen niet altijd de waardering die ze verdienen, constateert de transportsector. Daarom is het vandaag de Dag van de Vrachtwagenchauffeur en worden truckers door 250 bedrijven als helden onthaald. ,,Er mag best een positief sausje over dit beroep.’’

12 december