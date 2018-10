Vrijdag drukke avondspits verwacht door herfstvakantie

Werkzaamheden

Wie met de auto langs of in Brussel rijdt wordt geadviseerd zijn auto vooraf te registreren op de speciale website van het Gewest Brussel (https://lez.brussels/nl). In een groot deel van de Belgische hoofdstad geldt een milieu- of lage emissiezone. Wie niet is geregistreerd riskeert een boete van 150 euro, ongeacht of de auto nu wel of niet aan de milieuvoorwaarden voldoet. De registratie is gratis en drie jaar geldig.