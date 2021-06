‘Vulkaanbrandstof’ kan afscheid verbrandingsmotor mogelijk vertragen

Soms stopt de geliefde Jeep van Gerard er midden op een kruispunt mee: ‘Tsja, dat heb je met oude auto’s’

12 juni Als kind keek Gerard Noordhof al vol bewondering naar legerjeeps in films. In militaire dienst was de Nekaf Jeep het voertuig dat hem het meest aansprak. Geen wonder dat, toen hij dertig jaar geleden met Clara Kalkwiek trouwde, een gehuurde jeep hun trouwauto was.