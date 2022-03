VVD pleit voor hogere kilometervergoeding

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom hebben motorfiet­sen geen kenteken voorop?’

‘Een auto is zowel aan de voor- als achterzijde voorzien van een kentekenplaat, echter bij motorfietsen is dat niet het geval’, aldus lezer Jan Drent in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Die hebben alleen aan de achterzijde een kentekenplaat. Ik vraag mij al een tijd af waarom dat zo is.’

16 maart