VW verontschuldigt zich na protesten over ‘racistische’ commercial

Verkeersru­zie: vrachtwa­gen duwt personenau­to tientallen meters voor zich uit

20 mei Op de A1 bij knooppunt Eemnes is gisteravond even voor middernacht een verkeersruzie geëindigd in een bizar ongeval. Een vrachtwagen duwde na een botsing een personenauto tientallen meters over de snelweg.