VW vreest claim van 100 miljoen euro uit eigen land

Ook privé

Achter de verenigingen zitten in totaal 12.000 zelfstandige bedrijven. Het aanbod om deel te nemen aan de rechtszaak is niet alleen gericht aan de bedrijven met hun wagenparken, maar ook aan hun werknemers en de bedrijfsleiders persoonlijk, wanneer ze ook privé worden geraakt door de affaire met de sjoemeldiesels. MyRight hoopt dat andere verenigingen en bedrijven zich bij het proces zullen aansluiten.

100 miljoen

MyRight spreekt van een miljoenenclaim. Details zijn nog niet mogelijk omdat de bedrijven zich de komende weken bij het proces kunnen aansluiten. Alleen als duidelijk is hoeveel mensen dat gaan doen, kan de exacte claim gekwantificeerd worden. De verenigingen en hun advocaten schatten dat het uiteindelijk om zo'n 100.000 voertuigen gaat. Met een gemiddelde schadewaarde van 1.000 euro per voertuig zou het al gaan om meer dan 100 miljoen euro. Het concept van MyRight is op basis van ‘no cure, no pay’. Bedrijven kunnen dus niets verliezen.