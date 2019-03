VW wil elektrisch onderstel van deze Buggy delen met iedereen

VW wil met deze concept car eigenlijk vooral aantonen hoe flexibel zijn elektrische architectuur is. Het Duitse merk is namelijk bereid zijn onderstel-technologie te delen met anderen. Iedereen kan straks bij Volkswagen aankloppen voor het zogeheten MEB-platform, de modulaire basis waar straks een brede groep elektrische auto’s van de Volkswagen Groep op komt te staan.

In de I.D. Buggy zorgt de elektrische aandrijving oor een rijbereik van net geen 250 kilometer, maar je hebt wel 201 pk en 350 Nm trekkracht tot je beschikking. Verder zien we 18 inch wielen met BF Goodrich All-Terrain-banden, een beschermde bodemplaat en de mogelijkheid om een tweede elektromotor te plaatsen, een unit die in dat geval de vooras aandrijft.