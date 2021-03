VW wordt ‘Voltswagen’ en andere 1 april-grappen

Nederlandse automedia zijn massaal in de grap van Volkswagen getrapt. Het merk zou vanaf begin april in de Verenigde Staten de naam Volkswagen veranderen in ‘Voltswagen’. Het was niet de enige 1 april-grap in de automotive-wereld.

Media als RTL Nieuws, Autoblog, TopGear en Autoweek meldden het vol overtuiging: Volkswagen zou in de VS Voltswagen gaan heten, aangezien het in de toekomst toch alleen maar elektrische auto's zou gaan verkopen. Ja, de timing was vreemd, zo rond 1 april, maar desgevraagd bevestigde VW dat het hier niet ging om een 1 april-grap en dus was het ook niet zo. Dacht men.

Dat vandaag uitkwam dat het tóch een 1 april-grap was, is niet verbazingwekkend. De traditie in de automotive-wereld op dit gebied is namelijk diepgeworteld. Zo werd rond deze tijd in 2003 ook beweerd dat de Duitse thuisplaats Wolfsburg zou worden omgedoopt tot Golfsburg. Toch werd de ‘Voltswagen-grap’ niet overal gewaardeerd. Volgens Reuters werd de grap als ‘misleidend’ beschouwd, iets wat het merk niet zou moeten doen na het dieselschandaal.

Vlaggenmast uit Subaru

Ook andere merken lieten zich dit jaar niet onbetuigd: Opel meldt in een persbericht dat het zijn modellen niet langer een naam geeft, maar alleen gaat voorzien van streepjescodes. Subaru heeft de Subaru Automatic Flagpole (SAF)-functie geïntroduceerd, waarmee je op een druk parkeerterrein je auto snel terugvindt. Via de afstandsbediening klapt uit de dakdragers een lange vlaggenmast omhoog, zodat je 'm direct ziet staan. En dan is er ook nog Land Rover, dat wil dat zijn klanten elkaar vanaf 1 april verplicht gaan groeten.

In voorgaande jaren was het ieder jaar raak: Rijkswaterstaat zou een nieuw verkeersbord introduceren dat op bepaalde plekken waarschuwt voor een laagstaande zon (Pearle), Lexus introduceerde in 2016 een stoel met klittenband voor minder schuiven in de bochten, Mercedes zou in april 2015 zogenaamd een AMG Sprinter 63S bestelbus op de markt brengen voor bouwvakkers met haast en Honda zou ooit toeteremoji’s introduceren, omdat er een groot verschil bestaat tussen toeteren uit vriendelijkheid of uit frustratie.

