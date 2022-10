‘Waar kan ik asociaal rijgedrag melden?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Dat de situatie verergerd is, kan niet met cijfers worden onderbouwd. En er bestaat geen speciaal meldpunt voor asociaal weggedrag. Meldingen daarover moeten bij de politie worden gedaan. De stichting Slachtofferhulp adviseert dat ook, omdat je met het melden van roekeloos en agressief rijgedrag wellicht kunt voorkomen dat er slachtoffers vallen. Is er sprake van levensgevaarlijk, asociaal rijgedrag, bel dan de politie via 112. Is er geen acuut gevaar, maar vind je wel dat iemand op het rijgedrag moet worden aangesproken, bel dan de politie via 0900-8844.’