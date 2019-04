Waarom Audi's elektrische e-tron in de VS veel minder ver komt dan in Europa

In heel de wereld zijn maar vier landen waar liter benzine nóg duurder is dan bij ons

8 april De gemiddelde prijs voor een liter benzine is wereldwijd 1 euro. Maar er zijn enorme verschillen. In Venezuela kost een liter 1 cent terwijl de pomphouder in Zimbabwe meer dan 3 euro voor een litertje vraagt. Nederland staat op plaats 5 van duurste landen.