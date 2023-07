Waarom blikseminslag bij campers en caravans gevaarlijker is dan je denkt

Zomerse onweersbuien kunnen gevaarlijk zijn. In de auto ben je over het algemeen goed beschermd tegen blikseminslag, maar veel campers en caravans zijn minder veilig dan je misschien denkt. En wat doe je als je met de fiets of te voet bent?

In veel vakantielanden is het onweer veel heviger dan in Nederland. Dat is geen probleem wanneer je in een auto zit, want dan ben je goed beschermd tegen blikseminslag. De carrosserie van de auto werkt als een soort kooi van Faraday: de elektrische ontlading wordt bij een inslag rond de inzittenden afgebogen. Het is echter wel aan te raden om tijdens onweer ramen en schuifdaken te sluiten en alle antennes zo ver mogelijk in te schuiven.

In een cabriolet zit je ook veilig bij bliksem

Ook in een gesloten cabriolet is er geen verhoogd risico, zo meldt de Duitse ADAC op haar website. Want in bijna elke kapconstructie zitten metalen stangen die een blikseminslag naar de grond wegleiden. Ook het voorruitframe, de rolbeugel en het cabriokapmechanisme spelen hierbij een rol.

Wel belangrijk is dat je kort na een blikseminslag geen metalen delen aanraakt die met de carrosserie zijn verbonden. Dat is in de meeste gevallen geen probleem bij moderne auto’s met een uitgebreide kunststof bekleding. Als de bliksem daadwerkelijk inslaat, kunnen er bijvoorbeeld brandplekken ontstaan ​​op de cabrioletkap of op het lakwerk. De ADAC adviseert ook om te controleren op lekke banden of andere beschadigingen.

Zoek een veilige schuilplaats

Tijdens een onweersbui is het grootste gevaar voor automobilisten slecht zicht, hagelbuien, windvlagen en aquaplaning, afgebroken takken en andere obstakels op de weg, legt de ADAC uit. Je kunt echter ook kortstondig verblind worden door felle flitsen, waardoor je op de verkeerde weghelft terecht kunt komen. Zoek daarom bescherming op bijvoorbeeld een parkeerplaats die niet hooggelegen is en waar geen gevaar bestaat voor rondvliegende voorwerpen of takken.

Hoe veilig ben je voor bliksem in campers en caravans?

Volgens de ADAC is er geen kooi van Faraday in kampeervoertuigen met een kunststof carrosserie zonder metalen skelet of gaas in de buitenwanden - en dus geen bescherming tegen blikseminslag. De ADAC raadt aan om tijdens een onweersbui gehurkt in het midden van het voertuig te blijven, dicht bij de grond. De bestuurderscabine is meestal de veiligste plek in een camper.

Er zijn geen problemen met voertuigen met een metalen huid van aluminium van minimaal 0,5 millimeter dik. Maar deze en andere metalen onderdelen zouden wel geleidend verbonden moeten zijn met het voertuigframe. Volgens de ADAC kunnen metalen frames en stutten in het kunststof dak worden verwerkt om de bliksembeveiliging te verbeteren. Ze moeten daartoe verbonden zijn met het hefmechanisme en het zinken dak.

Volgens de ADAC geldt in het algemeen het volgende voor naderend onweer: - Sluit openstaande ramen, deuren en vouwdaken - Niet afwassen of douchen - Koppel de 230 volt-kabel aan de buitenzijde van de auto los ter bescherming tegen overspanning - Raak geen metalen delen van het apparaat aan - Trek eventuele antennes in - Stap niet in of uit - om je te beschermen tegen spanning door eventuele inslagen in de buurt

Pas ook op bij campers en caravans met een hef- of vouwdak van kunststof: dit zorgt voor een opening in de kooi van Faraday. Daarom moet het hef- of vouwdak gesloten zijn en moet je voorkomen dat je met je hoofd in het dakgedeelte komt.

Fietsen of te voet

Iedereen die tijdens het fietsen of wandelen wordt verrast door een onweersbui, moet hoge locaties vermijden, zoals bergen en heuvels, maar ook bomen, masten en metalen constructies zoals hekken of tralies. Schuil indien mogelijk onder een brug of een overkapping en houd voldoende afstand tot je fiets.

Ook in open terrein mag je nooit het hoogste punt vormen. Als er geen beschermende beschutting beschikbaar is, is het raadzaam om te hurken met de benen bij elkaar en het hoofd ingetrokken, maar ga niet zitten of liggen. Het is in een open veld raadzaam om laaggelegen punten op te zoeken, zoals een droge greppel of kuil. Ook in een bos met allemaal ongeveer even hoge bomen is het veiliger dan in het open veld.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: