Waarom de Action met deze enorm grote trailers rijdt

koopjeswalhalla Hoe kan de Action zó goedkoop zijn?

De tuinhark die elders tien keer duurder is. Onnodige wegwerpproducten die toch in ieders mandje belanden. Action is zo veel goedkoper dan alle andere aanbieders doordat het op grote schaal direct uit de Chinese fabriek inkoopt. En dat is nog duurzaam ook, volgens CEO Sander van der Laan.

9 maart