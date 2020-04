Waarom deze auto al acht jaar in quarantaine staat op een eilandje

De gestrande Volvo staat al sinds januari 2012 op zijn kleine eiland. Althans, dat valt te lezen in de archieven van The Ottawa Times. Zowel het eiland als het omliggende meer blijken privébezit. Het is eigendom van de in Ottawa wonende Scott Mann, eigenaar van twee autogarages.

Wedstrijd

Uit naspeuringen blijkt dat de Volvo niet vast is komen te staan, of dat het gebied eromheen plotseling overstroomde en de eigenaren de auto noodgedwongen moesten ontvluchten. Scott Mann heeft de auto er destijds bewust neergezet, waarna hij een wedstrijd zou organiseren. Voorbijgangers moesten raden hoe de auto daar terecht was gekomen.

Ondergelopen mijn

Nadat de auto op het eiland was geplaatst, realiseerde Mann zich dat de wedstrijd ertoe zou kunnen leiden dat mensen tijdens hun onderzoek in de nabijgelegen, overstroomde mijn terecht konden komen. ,,Best gevaarlijk”, aldus Mann. ,,Want het water is daar bijna twaalf meter diep.’’

Schiereiland

Tiffany Warren, bedrijfsleider bij Mann, onthulde dat het eilandje waar de Volvo op staat ooit het einde was van een schiereiland en dat de auto daar naartoe was gesleept. Vervolgens werd de landbrug weggegraven. Satellietbeelden van het gebied tonen nog steeds de overblijfselen van de landtong die zich onder water tot aan het eiland uitstrekt. Onduidelijk is of de eigenaar nog wat van plan is met de auto of het eilandje.