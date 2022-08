Waarom dit lelijke terreinwagentje volgens experts meer dan 7 ton oplevert

Porsche-verzamelaars zijn gek op unieke auto's en alle 22 militaire prototypes van Porsches 597 zijn uniek. Toch is de waarde van 7 ton die veilingexperts aan deze ‘ Jagdwagen ’ toekennen best hoog voor een mislukt model met de neus van een mopshond.

Aan het begin van de jaren 2000 bracht Porsche de Cayenne uit. De SUV bleek een echte winstpakker voor Porsche, maar het was niet de eerste terreinwagen van het Duitse merk. Halverwege de jaren 50 ontwikkelde het bedrijf namelijk al de 597 ‘Jagdwagen’ als onderdeel van een aanbesteding voor de Duitse strijdkrachten.

Volledig scherm De 697 Jagdwagen van Porsche. © RM Sotheby's

Een echt succesnummer was de Porsche 597 niet. Een test door het Duitse leger bracht in januari 1956 tal van gebreken aan het licht: er ontstond een scheur in de carrosserie, er waren defecten aan de startmotor, breuken in de aandrijfas en er was sprake van olielekkage. Ook waren er klachten over de motor achterin, die veel te veel herrie maakte. Ook bleek de voorruit te klein en rammelden de stoelen.

Volledig scherm De 697 Jagdwagen van Porsche. © RM Sotheby's

De Porsche 597 ging dus nooit in massaproductie voor de Bundeswehr – ook al omdat de productiekosten voor Porsche te hoog zouden zijn geweest en de fabriek niet in staat zou zijn geweest om de benodigde hoeveelheden binnen de geplande tijd te leveren. De grote order voor ongeveer 5000 eenheden ging daarom naar de DKW Munga, een model dat werd gemaakt door Auto Union in Ingolstadt.

Volledig scherm De 697 Jagdwagen van Porsche. © RM Sotheby's

Porsche bleef zitten met 22 prototypes voor het leger en een flinke investering. Want de Porsche 597 was best goed ontworpen. Het model was voorzien van inschakelbare vierwielaandrijving, onafhankelijke wielophanging, een vierbak met een extra specifieke terreinversnelling en de auto kon zelfs drijven. Het sportwagenbedrijf probeerde de 597 daarom als Jagdwagen te verkopen aan particulieren, jagers en bosbouwers, maar ook dat was geen succes. Na 71 exemplaren viel het doek.

Volledig scherm De 697 Jagdwagen van Porsche. © RM Sotheby's

Aangezien er wereldwijd nog zo'n 50 exemplaren over zijn van dit model, betalen verzamelaars er anno 2022 grof geld voor. Een van de 22 militaire prototypes wordt binnenkort geveild door veilinghuis RM Sotheby’s, Het voertuig wordt aangedreven door een 50 pk sterke 1,5 liter boxermotor uit de Porsche 356.

Veilingexperts denken dat de prijs tussen de 725.000 en 775.000 dollar uit kan komen, ruim boven de 700.000 euro. De auto komt vrijdag 19 augustus onder de hamer in de Amerikaanse havenstad Monterey. Dat is veel geld voor een mislukte aanbesteding die - in tegenstelling tot andere Porsches - ook nog eens totaal niet sportief is. Kennelijk weegt de zeldzaamheid van het model hier het zwaarst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.