Waarom driften zo gevaarlijk is

Een driftende automobilist heeft vandaag een groep jongeren bij een school in Zwolle geschept. Er vielen drie gewonden. Driften is een poging om je auto gecontroleerd te laten slippen in een bocht. Maar hoe doe je het, waarom doen mensen het op de openbare weg en waarom is het zo gevaarlijk?

De jongeman die in Zwolle op een drukke rotonde bij zijn school probeerde te driften, wilde waarschijnlijk indruk maken op zijn vrienden of klasgenoten. Het ging echter helemaal mis toen hij de controle verloor over zijn Toyota MR2. De auto begon te tollen en raakte meerdere scholieren. Drie van hen raakten lichtgewond.

Een driftende auto ziet er spectaculair uit. Vooral in Azië bestaan er speciale kampioenschappen waarbij twee auto's tegelijkertijd een parcours moeten afleggen. Daarbij moet de auto eigenlijk permanent met slippende achterwielen rijden. De rook en het geluid van piepende banden ogen indrukwekkend. Ook in films zijn vaak driftende auto's te zien en dat is vermoedelijk de reden dat het regelmatig gekopieerd wordt.

Crashes op Youtube

Driften kan eigenlijk alleen goed met achterwielaangedreven auto's. Je doet het door in een bocht abrupt extra gas te geven, zodat de achterwielen beginnen te slippen. Je hebt dan wel een vochtige ondergrond nodig of een auto met flink wat pk's, anders is het heel moeilijk om de wielen te laten doordraaien. Helaas gaat het nogal eens mis. YouTube staat vol met filmpjes van crashende auto's die driftend wegrijden na autobijeenkomsten en vervolgens crashen tegen een boom, tegen een andere auto of in het publiek terechtkomen.

Driften mag alleen op een afgesloten circuit vanwege het enorme gevaar. Alleen nadat je een paar driftcursussen hebt gevolgd, bestaat de kans dat je het enigszins onder de knie krijgt. Je moet precies genoeg gas geven om de achterwielen te laten doordraaien. Door meer of minder gas te geven kun je de achterkant van de auto verder en minder ver laten uitwaaieren. Goede coureurs kunnen zo zelfs de bocht om of een rotonde ronden zonder te sturen. Het gevaar dat je de controle verliest over de auto is echter levensgroot.

Artikel 5

Wanneer de politie je betrapt op de openbare weg krijg je niet alleen een boete, maar kun je ook een zogeheten Artikel 5-overtreding aan je broek krijgen. Wanneer de politie van mening is dat iemand de verkeersveiligheid in gevaar heeft gebracht, kun je daarom worden veroordeeld. Dat betekent een maximale hechtenis van zes maanden en een geldboete van de derde categorie (8700 euro). Daarnaast kan een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal twee jaar worden opgelegd.

