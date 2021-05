Waarom een sexy superjacht kan leren van een log binnenvaartschip: ‘Er komt een tijd dat kleinzoon aan opa vraagt wat zijn schip verbruikt’

Innovaties, kwaliteit, betrouwbaarheid en design zijn vier elementen die op een superjacht niet mogen ontbreken. Oké, de Italianen mogen het patent op de mooiste designs misschien claimen. Maar in de andere drie onderdelen staat Nederland stijf bovenaan in de - niet officieel bestaande - rangschikking van de beste superjachtbouwers ter wereld. Marcel van der Spek van scheepsdekproductent Esthec uit Hendrik-Ido-Ambacht: ,,We zijn in Nederland wereldtop. Dat moeten en kúnnen we ook uitstralen. In Toscane, de regio waar de jachtbouw in Italië samenkomt, kijken ze jaloers naar Nederland.’’