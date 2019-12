Waarom Ferrari geen sportwagen voor vrouwen maakt

,,Het belangrijkste dat we hebben geleerd is dat vrouwen geen Ferrari voor vrouwen willen”, zegt Enrico Galliera tegen de transportnieuwssite.



,,Vrouwen die een sportwagen willen rijden, willen een sportwagen rijden. De fout die sommige fabrikanten maken, is dat ze een damesauto ontwerpen. Ik ontwerp een auto die emotie uitstraalt en mannen en vrouwen hebben op dit gebied precies dezelfde behoefte.”

Volledig scherm Ferrari Roma © Ferrari

Het is niet duidelijk wat Galliera concreet bedoelt met een typische ‘vrouwenauto’. Maar hij vreest dat zo’n wagen mannelijke klanten, die in de meerderheid zijn onder de kopers, zou afschrikken. ,,Mannen zullen een auto die minder sterk en agressief is niet kopen. En vrouwen evenmin, want waarom zou je hen moeten discrimineren? Waarom zouden zij een minder krachtige auto moeten hebben?” aldus Galliera.

Het Italiaanse merk zag zijn populariteit onder vrouwen de afgelopen jaren naar eigen zeggen stijgen. En hoewel de nieuwe, elegantere Roma dus een handreiking richting die doelgroep lijkt te zijn, benadrukt Ferrari dat het model echt is bedoeld voor mannen én vrouwen. Stereotypisch vrouwelijke aanpassingen zijn dan ook onmogelijk, aldus de marketingbaas. ,,Een klant wilde eens een auto in het roze. We zeiden: sorry, dat doen we niet.’’