Waarom geen regendruppels in de voorruit?

Het belangrijkste is dat een voorruit optimaal zicht biedt op alles wat er voor de auto gebeurt. Ook op enige hoogte moet je allerlei dingen duidelijk kunnen zien, bij-voorbeeld verkeersborden, matrixborden boven de snelweg of de bewegwijzering. De door u genoemde druppeltjes kunnen dan wel in deze situatie handig zijn, maar met kunstmatige druppeltjes in het glas wordt het zicht er in het algemeen echt niet beter op. Ik vrees dat de verkeersveiligheid hier niet mee gediend zou zijn.