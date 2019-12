Waarom hebben vrachtauto’s twee kentekens?

Een aanhanger met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg moet tegenwoordig een eigen kentekenplaat – en dus ook kentekenbewijs – hebben. Daardoor is het, in combinatie met een keuring, voor opsporings- en handhavingsinstanties gemakkelijker om controle te houden op de technische eisen waaraan aanhangwagens moeten voldoen. Ook is het eenvoudiger om gestolen voertuigen op te sporen, want de gegevens van de aanhanger zijn te raadplegen in het kentekenregister. Wordt de vrachtwagencombinatie geflitst, dan gaat de bekeuring dus in eerste instantie naar de kentekenhouder van de aanhanger. En verder: de aanhanger van uw zoon is waarschijnlijk niet zo zwaar en hoeft daarom geen apart kenteken te hebben.