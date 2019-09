Waarom hier al vier jaar lang duizenden nieuwe BMW’s en Mini's staan weg te roesten

De Amerikaanse website Jalopnik meldt dat de voertuigen in februari 2015 zijn getroffen door een storm in de haven van de stad ​​Halifax in Oost-Canada. Dat gebeurde kort nadat ze uit de boot waren geladen. De storm was zo hevig dat de transportraad van Canada vaststelde dat de voertuigen mogelijk te langdurig aan overmatig stilstaand water en zout water waren blootgesteld.

Er werd gemeld dat de betrokken Mini’s mogelijk last zouden hebben van gecorrodeerde connectoren van de voedingskabel van de startmotor. Hierdoor zouden ze mogelijk moeilijk of niet gestart kunnen worden na een motoruitschakeling door het start-stopsysteem. Wat de BMW’s betreft, kon de ‘smering van sommige interne componenten in het stuurhuis zijn blootgesteld aan overmatig water of zout, wat kan leiden tot meer dan normale stuurinspanning, waardoor het risico op een ongeval met letsel en / of schade toeneemt’, aldus de transportraad.