Waarom is bord zwaar transport in het Frans?

Dat komt eigenlijk vooral doordat de Franse regelgeving niet toestaat dat het in dat land in een andere taal op de auto staat. In Nederland, België en Duitsland doen ze daar niet moeilijk over. Dus als de vervoerder het Franstalige bord gebruikt, kan hij in veel Europese landen terecht en dat is gewoon handig. Uiteraard is het wél toegestaan dat in Nederland de borden in het Nederlands (uitzonderlijk vervoer) of in Duitsland in het Duits (Schwertransport) worden gevoerd.